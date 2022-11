“Insetti nella pasta”, bufera sulla proposta della Barilla

Polemica in atto contro l’azienda Barilla per il video – ora rimosso – che promuoveva l’utilizzo degli insetti nella pasta. Il filmato, prontamente rimosso dopo le polemiche, si concludeva con una richiesta al consumatore: “Gli insetti sono diventati d’interesse anche in Europa, come fonte di proteine ad alta qualità e a basso impatto ambientale. E tu, che ne pensi?”.

BARILLA E LA QUESTIONE SULLA “PASTA AGLI INSETTI”

Lo spot si apre con una battuta, da parte del protagonista, che di fatto inciterebbe al consumo degli insetti abbinati alla pasta: “Le formiche sanno di nocciole e i coleotteri di pane integrale. Abbinati sarebbero perfetti per la colazione”. Da qui lo scatenarsi delle polemiche sul web.

E poi ancora, un’altra frase provocatoria: “Lasciate stare la panna e provate a mettere dentro qualche insetto nella pasta alla carbonara”. Una battuta che ha fatto in pochi minuti il giro del web e avrebbe perfino costretto Barilla a ritirare il video. Lo spot, infatti, non è più disponibile da alcune ore.

L’ITALIA SULL’IDEA DI MANGIARE INSETTI

Di certo l’idea di mangiare insetti non è nuova e, in realtà, neanche quelli di sostituirli o abbinarli a pasta, pane e fonte di proteine e carboidrati varie: non è invenzione di Barilla o una provocazione determinata dal rincaro del grano. Esistono luoghi, soprattutto in Asia ma anche in Europa, dove gli insetti vengono studiati e usati come fonte di alimentazione “del futuro”. In Italia, però, l’idea suscita ancora tanti dubbi e poche approvazioni e per questo l’iniziativa di Barilla non sembra aver trovato il favore del popolo dei compratori.