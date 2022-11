Giovane chef muore in ospedale a Napoli, Francesco aveva 34 anni

Grave lutto colpisce la comunità di Marcianise. Francesco Nunziante, giovane di 34 anni, si è spento all’ospedale Cto di Napoli dove era ricoverato ormai da diverse settimane. Talentuoso chef, la sua dipartita ha lasciato un incolmabile vuoto nel cuore di parenti e amici. Come si legge su Edizione Caserta, era stato colpito da un attacco ischemico cerebrale di gravissima entità. Purtroppo era clinicamente morto e ieri i medici hanno staccato le macchine che lo tenevano in vita. Lascia i genitori e il fratello.

“Buon viaggio Francesco Nunziante”; “Mi hai lasciato senza parole…Non mi sembra vero”; “Il destino purtroppo è crudele, sei stato un ragazzo solare è un amico aperto a tutti…”; “Stento a crederci. Troppi momenti spensierati vissuti insieme…anni ed anni di amicizia. Grazie per avermi regalato i tuoi sorrisi. Li porterò per sempre con me!” il cordoglio social per Francesco.