Doveva essere un giorno indimenticabile solo per gli sposi, lo sarà anche per alcuni invitati. Un matrimonio ad Eboli è infatti terminato in ospedale per due ospiti della cerimonia, intossicati da qualcosa che avevano mangiato durante il banchetto nuziale. A riportare la notizia è lacittadisalerno.it. Dolori addominali accompagnati da nausea e diarrea: tanto è bastato per far scattare l’allarme a due invitati che si sono presentati poco dopo il tramonto alla guardia medica cittadina. Da lì il passaggio all’ospedale di Eboli dove i medici gli hanno somministrato una flebo.

E così, mentre gli sposi erano in procinto di partire per la luna di miele, gli sfortunati invitati sono rientrati a casa con una dieta ferrea da seguire: pasta in bianco e cibi leggeri per circa 10 giorni.

