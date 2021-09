Intorno alle 9:10 della mattina del 15 settembre sono caduti dei calcinacci in via Acton a ridosso degli uffici Asia. Sembra che si staccato parte del costone cha va dalla parte superiore della galleria della Vittoria fino ai dei giardini di via Cesario console.

Il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Borrelli ha effettuato un sopralluogo nella zona interessata, ora recintata, per documentare e verificare la situazione.

“Poteva andare molto peggio, sono caduti calcinacci di dimensioni considerevoli. Se al momento del cedimento fosse passato qualcuno avremmo potuto assistere ad una tragedia, fortunatamente non è andata così. Ora il problema è la viabilità, completamente congestionata anche perché come sappiamo la Galleria Vittoria è ancora chiusa, ed oggi la situazione è particolarmente delicata perché il corpo della Polizia Municipale è in sciopero. Domani interverrà la ditta incaricata della messa in sicurezza e del ripristino della strada. Ora occorre capire la causa di tale cedimento e se sia dovuto a quelle infiltrazioni mai risolte, come si è scoperto, nella galleria.”- ha dichiarato Borrelli.