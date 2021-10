Addio a “Scatto“, il giovane BBoy Mattia Montenesi si è spento a 15 anni a causa di un tumore al cervello. Era stato campione di categoria nel 2019 e vice campione di Italia’s Got Talent.

Mattia Montenesi, campione di Italia’s Got Talent

Mattia Montenesi, uno dei più promettenti elementi della break dance italiana e campione di Italia’s Got Talent, ci ha lasciati ieri, all’età di soli 15 anni, al Burlo Garofolo di Trieste. Da diversi mesi lottava contro la terribile malattia, scoperta dopo una sospetta emicrania. Sabato le sue condizioni si erano inaspettatamente aggravate; infine, ieri ha chiuso gli occhi per sempre.

L’addio a Mattia Montenesi

“Mattia ha affrontato chemio e ben 4 interventi chirurgici con tanto coraggio; senza lamentarsi, affidandosi alle cure dei medici e alla scienza“, racconta la madre Luana Scatto, commossa per l’amore che la famiglia ha ricevuto sin dall’inizio di questo tragico percorso. “Proprio perchè pensava di farcela non ha lasciato un messaggio o un pensiero particolare. Lui era così, positivo e sorridente di natura“.

Il secondo posto ad Italia’s Got Talent

L’amore per la break dance era nato in Mattia sin dalla tenera età, grazie al suo primo maestro Manuel Svetina. Poi, nel 2015, a soli 9 anni, aveva conquistato il secondo posto ad Italia’s Got Talent, partecipando insieme ad altri 3 compagni.

Proprio sulla pagina ufficiale Facebook del talent show leggiamo la notizia della scomparsa del giovane Mattia, accompagnata da tantissimi messaggi di condoglianze e affetto.

Le altre vittorie di Mattia Montenesi

Dopo la vittoria a Italia’s Got Talent, “Scatto” era stato ammesso alla prestigiosa scuola “Bestiart” di Emanuele Bastia, che gli ha permesso di ottenere il titolo di campione nella categoria C12/15 tre anni fa.

La notizia sui social

La notizia è stata diffusa sui social dalla locale Associazione di Promozione Sociale Spiz la quale, sulla sua pagina Facebook, ha pubblicato il suo commosso saluto: “Con immenso dolore abbiamo appreso la tristissima notizia della prematura scomparsa di Mattia Montenesi. L’ultima “battle” che ha dovuto affrontare si è rivelata troppo dura anche per un valoroso guerriero come lui. Buon viaggio Bboy Scatto. Che la terra ti sia lieve”.