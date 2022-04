Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme dopo 20 anni, il video dell’anello di fidanzamento

A distanza di 18 anni dalla loro prima storia, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono di nuovo ufficialmente fidanzati, dopo aver riacceso la loro relazione circa un anno fa.

L’annuncio social di Jennifer Lopez

A condividere l’annuncio è stata la stessa Jennifer, attraverso la sua newsletter “On the JLo”. Per tutti i fan iscritti, infatti, è stato possibile visionare un videoclip molto speciale: la Lopez è inquadrata in primo piano mentre ammira quello che sembra essere un anello di fidanzamento. A troneggiare, in cima, una grande pietra verde, che si riconferma essere il colore preferito della star. Nel frattempo, la voce fuori campo di Ben Affleck le dice: “You’re perfect“. Cioè: “Sei perfetta“.

I sospetti dei fan sul fidanzamento “Bennifer”

Un tripudio di romanticismo, quindi. Ma che comunque non conferma le ipotesi dei fan. Altro indizio importante, però, è stato dato ancora da Jennifer Lopez sul suo profilo Instagram. Anche sta volta attraverso un videoclip comunica al mondo intero di avere “qualcosa di molto eccitante e speciale da dirvi…“. Inducendo i fan a credere che questa sia davvero la volta buona.

La prima storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

La Lopez, che ha 52 anni, e Affleck, di tre anni più giovane, si erano fidanzati per la prima volta nel novembre 2002, dopo aver recitato assieme nel film Gigli. Tuttavia, l’anno dopo, letteralmente alla vigilia delle nozze, il matrimonio era stato cancellato. La motivazione fornita ufficialmente era stata “la troppa attenzione dei media“. Così, nel gennaio 2004 i due si erano lasciati. Fino all’anno scorso. I due, infatti, si sono ritrovati sul set del film – profetico – Marry Me. Nell’estate 2021, poi, grazie ad alcune fotografie scattate dai paparazzi che li ritraevano in vacanza insieme su un mega yacht, i fan hanno cominciato a sospettare un ritorno di fiamma. Poi confermato dalla coppia nel giro di poche settimane.