Napoli. Svegliati da un ladro nella notte, lo chiudono in camera e chiamano i carabinieri

Questa notte i carabinieri della stazione di Fuorigrotta hanno arrestato per tentato furto in abitazione un 43enne di origini tunisine, già noto alle forze dell’ordine.

Erano quasi le 2 quando l’uomo ha forzato la porta finestra di un’abitazione in via Venezia Giulia e ha iniziato a rovistare tra i cassetti, per poi essere interrotto dal proprietario di casa che con il figlio ha bloccato l’uomo all’interno di una stanza.

I proprietari – svegliati dal rumore provocato dal ladro – sono riusciti ad impedire che l’uomo fuggisse ed hanno chiamato i carabinieri. I militari sono intervenuti subìto dopo e hanno arrestato il 43enne, che ora è in attesa di giudizio.

Lite finisce a coltellate in una discoteca di Coroglio, 21enne trasportato in ospedale

Ieri verso le 22 i carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti presso l’ospedale San Paolo dove poco prima si era presentato un giovane ferito.

Il ragazzo – un 21enne incensurato di Fuorigrotta – presentava delle ferite da punta e taglio. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il giovane mentre era in un locale di via Coroglio sarebbe stato aggredito da alcuni suoi coetanei sconosciuti dopo aver avuto una discussione per futili motivi. Il 21enne è stato dimesso e giudicato guaribile in 21 giorni per “ferita da punta e taglio avambraccio sinistro e regione lombare sinistra, ferite da punta multiple coscia sinistra”.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Bagnoli impegnati nel ricostruire l’intera vicenda.