“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, canta Antonello Venditti. E sembra proprio in caso di Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due sono tornati insieme dopo quasi 20 anni di distanza dalla loro rottura. Dopo una settimana di rumors e incertezze ecco la prima foto dei due in pubblico che si baciano. Pubblicata inedita da page six. Il momento in cui sono stati sopresi a baciarsi è una cena, ma non una semplice da uscita insieme.

Infatti è stata organizzata per festeggiare il 50esimo compleanno di Linda, sorella di Jennifer Lopez, con la famiglia dove ha partecipato anche Ben. Questo è un ottimo presupposto del fatto che i due potrebbero fare sul serio. Altro elemento importante, che fa pensare, è la partecipazione anche dei piccoli Max ed Emme, i figli nati dal legame tra la cantante e l’ex marito Marc Anthony.

Affleck amato dalla famiglia di Jennifer Lopez

Non sembra però la prima volta che Affleck sia stato in compagnia della famiglia della Lopez. Solo alcuni giorni prima era stato visto a Las Vegas insieme a Guadalupe, la mamma di Jennifer Lopez. «In passato, la mamma di Jennifer e Ben erano molto legati. Guadalupe amava Ben. Le è dispiaciuto molto quando si sono lasciati» ha rivelato una fonte. «Stanno lavorando insieme per portare avanti la loro relazione. Sono molto felici insieme. Continueranno a fare avanti e indietro fra Los Angeles e Miami. Stanno seriamente parlando del loro futuro insieme» continua la stessa. Jennifer Lopez infatti ha una casa a Miami mentre Ben Affleck vive a Los Angeles.

Sembra dunque che i due vogliano far funzionare la loro storia, rinata ormai dopo quasi 20 anni di rottura. Infatti la cantante e l’attore sono già stati insieme, dal 2002 al 2004, ma si sono lasciati a un passo dalle nozze a causa del no della Lopez. Dal quel momento, però, sono rimasti in ottimi rapporti. Rapporto che oggi sembra essere maturato nuovamente come anni addietro.

Jennifer Lopez e l’attore, però, non hanno ancora ufficializzato, né con una dichiarazione né tramite i social, il loro ritorno di fiamma.