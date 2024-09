La Nutella compie 60 anni e diventa anche vegana, a Napoli già in vendita quella rubata

PUBBLICITÀ

La Nutella avrà la sua versione vegana. Richiami verdi, dal tappo all’etichetta, a sottolineare il nome del nuovo prodotto targato Ferrero, che sarà, quindi, ‘Plant-Based’. Agli ingredienti tipici della spalmabile più venduta al mondo (zucchero, olio di palma, cacao, nocciole, latte, lecitina di soia e vanillina) si aggiungono i ceci e lo sciroppo di riso, mentre scompare, ovviamente, il latte scremato in polvere.

Nutella plant-based

Si chiamerà, dunque, Nutella Plant-Based ed è stata certificata dalla Vegetarian Society come ‘Vegan Approved’. Un prodotto che strizza l’occhio a chi segue una dieta vegana, ma anche a chi è intollerante al lattosio. Diciotto mesi dopo la progettazione della nuova linea di produzione, cominciata a gennaio 2023, sono arrivate le prime produzioni industriali e da settembre, invece, la nuova versione della Nutella comparirà nei supermercati. Il formato sarà quello da 350 g e costerà 4,49 euro. Il nuovo prodotto Ferrero sarà distribuito in Italia, Francia e Belgio. Dal 2025, invece, arriverà negli altri mercati europei.

A maggio, invece, sono arrivate le parole di Giorgio Santambrogio, CEO del gruppo VéGé, che commentò entusiasta la notizia del nuovo prodotto: “Non si può dire che Ferrero non sia al passo con i tempi: in un mercato in cui la domanda per prodotti vegetali si fa sempre più alta, un colosso come la Nutella di certo creerà non poca concorrenza, spingendo anche altre aziende a puntare sul settore e perfezionare i prodotti”. Ora, invece, la Nutella Plant-Based si avvicina e già alcuni fortunati negozi hanno avuto a disposizione la crema spalmabile alla nocciola. E gli utenti del web non si sono lasciati sfuggire l’occasione di divulgare al mondo il nuovo prodotto ‘Vegan Approved’, condividendo alcuni video su TikTok, che sono presto diventati virali.

“Grazie allo spirito di innovazione e di imprenditorialità che da sempre caratterizza Ferrero, Nutella avrà la possibilità di scrivere una nuova pagina della propria storia – ha detto, invece, Stefano Lelli Mami, Region Marketing Manager Nutella Italia -. A pochi mesi dal lancio di Nutella Ice Cream, lanciamo oggi sul mercato anche la versione Nutella Plant-Based, realizzata con ingredienti di origine vegetale che, come alternativa al latte, integra ceci e sciroppo di riso, due ingredienti dal gusto delicato ed equilibrato, che hanno consentito di garantire l’inconfondibile gusto e la cremosità tipica di Nutella”.

Napoli in vendita Nutella vegana rubata destinata alla Francia

Il Nas di Napoli ha sequestrato, in un negozio che si affaccia in uno dei vicoli del centro storico della città, un lotto di Nutella Vegana destinato alla Francia e rubato in Campania.

I militari del nucleo antisofisticazioni, guidati dal comandante Alessandro Cisternino, sono entranti in azione, dopo una segnalazione, in un negozietto che si trova in una traversa di piazza Dante dove la Nutella Vegana, annunciata proprio oggi alla stampa, e, secondo quanto si è appreso non ancora disponibile per la vendita, era a disposizione dei clienti a prezzi stracciati: 2,60 euro a barattolo rispetto ai 4,49 euro previsti dal produttore.

Tutti i barattoli – ciascuno da 350 grammi, riconoscibili grazie al tappo di colore verde – sono stati sequestrati dal Nas.

Saranno destinati alla distruzione.

La presentazione alla stampa del nuovo prodotto si è tenuta proprio oggi: il lancio della Nutella Vegana in Italia è avvenuto parallelamente a quello in Francia e Belgio e solo dal 2025 la vendita verrà estesa agli altri mercati europei.

Il carico, più imponente, sarebbe stato rubato lo scorso giugno.

La distribuzione “parallela” sarebbe stata quindi tenuta in stand-by in attesa della presentazione, che si è tenuta oggi.

I militari stanno ora cercando di individuare la restante parte con una serie di ispezioni.

