La piccola Aurora Frascogna compie 16 anni: “Esempio di vita e amore puro”

Aurora Frascogna compie 16 anni. La piccola guerriera napoletana ha festeggiato ieri il compleanno e per l’occasione non potevano mancare gli auguri di Marilena Natale: “Questa è Aurora un esempio di vita e amore puro e io non finirò mai di ringraziare Dio, per avermi dato l’onore di condividere la sua vita. Aurora Frascogna mia grande piccola donna buon compleanno. Ti amo”

Il post su Facebook di Marilena Natale: “Aurora ci ha insegnato a lottare”

“16 anni, contro tutto e tutti. A dicembre del 2014, nessuno avrebbe scommesso 1 euro su questo traguardo, ma noi si Lola.. NOI SI, PERCHÉ è stata lei, LA FORZA, IL MOTORE CHE CI HA SOSTENUTO e ci ha insegnato a lottare. Voi non potete immaginare, quanti sacrifici e quanta sofferenza c’e, dietro quel sorriso, dietro i suoi ‘grazie’ e i suoi ‘sto bene’. Aurora prende medicina salvavita, non mangia carboidrati, sale, zuccheri, dolci, pizze,olio e aggiunti. Non può stare in mezzo alle persone, perché un raffreddore si trasforma in polmonite e non mangia perché la sua funzionalità cardiaca si altera subito. Aurora si priva di tutto e non si lamenta mai. Questa è Aurora un esempio di vita e amore puro e io non finirò mai di ringraziare Dio, per avermi dato l’onore di condividere la sua vita. Aurora Frascogna mia grande piccola donna buon compleanno. Ti amo”.