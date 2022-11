Esplosione in appartamento, Leonardo muore a 20 anni dopo il ricovero

Leonardo Franza è morto verso le 4 di stamani al centro grandi ustionati dell’ospedale genovese di Villa Scassi a Sampierdarena. Il 20enne era uno dei sei ragazzi coinvolti nell’esplosione avvenuta, il 31 ottobre scorso, in un appartamento di Molini di Triora, in alta Valle Argentina a Imperia.

“È con grande tristezza che ho avuto poco fa conferma della scomparsa di Leonardo. La morte di un ragazzo così giovane lascia un senso di ingiustizia e rabbia che non trova pace. La vicinanza dell’intera comunità di Riva Ligure va ai genitori, ai parenti, agli amici e a tutti i conoscenti che lo stanno piangendo in questo ferale momento”. Lo ha detto Giorgio Giuffra, il sindaco di Riva Ligure dove abitava Leonardo Franza. Il ragazzo è morto in seguito alle ustioni riportate nell’esplosione avvenuta il 31 ottobre in un appartamento di Molini di Triora, dove si apprestava a festeggiare la notte di Halloween insiemead altri cinque amici.

SI PREGA PER GLI ALTRI 5 RAGAZZI

Franza era ricoverato al centro grandi ustionati dell’ospedale Villa scassi dove sono ricoverati anche Marta Emanuelli, Sabrina Venturini, Tommaso Cosentino e Fabiola Mannella. E’ invece ricoverato in chirurgia plastica al Santa Corona Stefano Cassini, uscito di recente dalla rianimazione precauzionale dell’ospedale di Sanremo e considerato fuori pericolo.

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha espresso a nome suo e di tutta la Giunta regionale: “Profondo cordoglio per la scomparsa di uno dei cinque giovani ricoverati presso il Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Villa Scassi a seguito dell’esplosione avvenuta in un appartamento a Molini di Triora. Abbiamo appreso con dolore che uno dei ragazzi non ce l’ha fatta, nonostante l’abnegazione dei medici e di tutto il personale sanitario – ha detto Toti – Alla famiglia della vittima le nostre più sentite condoglianze”.