“Uno di noi pestato da un gruppo di ragazzini”, la comunità straniera scende in strada a Grumo

PUBBLICITÀ

Un uomo di nazionalità pakistana è stato pestato a sangue all’alba di ieri mattina, 1 settembre, mentre si recava al lavoro. Ad agire sarebbero stati un gruppo di ragazzini in sella ai loro scooter che avrebbero colpito l’uomo a calci, pugni e bastonate. È successo nei dintorni di Sant’Arpino-Grumo Nevano.

In seguito alla brutale aggressione, la comunità straniera costituita per la maggior parte da cittadini originari del Pakistan e del Bangladesh, ha manifestato per le strade della città di Grumo giungendo fino alle zone adiacenti alla caserma dei carabinieri. “Basta con la violenza e con il razzismo” urlano, con la comunità locale che si è già schierata.

PUBBLICITÀ

Purtroppo l’aggressione dell’altra mattina non è stata un caso isolato. Poche ore dopo infatti, altri due uomini di origine straniera sono stati presi di mira da un gruppo di giovani. “Il popolo straniero chiede maggiore sicurezza, non solo per loro ma per anche per tutti i cittadini italiani che vivono nella zona” racconta un portavoce che non ha dubbi sulla matrice della violenza: “È stato un atto razziale“.

PUBBLICITÀ