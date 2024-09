Kvaratskhelia pronto a legarsi ancora al Napoli, a un passo il rinnovo fino al 2029

PUBBLICITÀ

Alla fine il dado è tratto. Khvicha Kvaratskhelia si appresta a prolungare la sua permanenza al Napoli ancora per molto tempo. Pronto infatti il rinnovo di contratto fino al 2029.

E’ infatti di questa mattina la notizia, lanciata da Il Mattino, della proposta di rinnovo contrattuale da parte della SSC Napoli e accettata sia da Kvaratskhelia che dal suo entourage. Sembra quindi aver funzionato la missione tedesca di Aurelio De Laurentiis e del Ds Giovanni Manna in pieno Europeo per convincere il 77, che pareva assai allettato dall’interesse del PSG inizialmente interessato ad acquisire sia le sue prestazioni che quelle dell'”epurato” Victor Osimhen.

Kvaratskhelia accetta la proposta di rinnovo del Napoli, le cifre

Questo è quanto riportato dal quotidiano partenopeo circa il rinnovo di Kvaratskhelia: “La lunga attesa di Kvaratskhelia pure è al capolinea: la missione tedesca di De Laurentiis, in pieno Europeo, ha prodotto i frutti attesi. C’era una proposta di rinnovo, importante, che Jugeli e il papà della stella di Tblisi hanno valutato a lungo. D’altronde, l’alternativa era quella di restare a giocare a Napoli con lo stipendio dell’inizio della sua avventura in azzurro. Più o meno 5 milioni, compresi i bonus. Senza clausola rescissoria. Hanno accettato. Ma Kvara, da poco papà, ha fatto intendere che lo stipendio non gli importa nulla: puntualmente tra i migliori in queste prime tre gare di campionato, anche a Verona il Napoli è andato a fondo solo dopo il suo ko. Non è una coincidenza. Conte lo ha fatto rinascere, convincendolo a spostarsi dietro la prima punta, ad acquistare imprevedibilità”.

Confermato quindi anche quanto riportato, lo scorso 13 luglio, dall’esperto di mercato Nicolò Schira, che così scriveva su X: “Khvicha Kvaratskhelia si sta avvicinando a prolungare il suo contratto con il Napoli. È un giocatore chiave e considerato intoccabile per il progetto di Antonio Conte. Pronto un nuovo contratto fino al 2029 + opzione per il 2030 con un aumento di stipendio a € 5,5M/anno +1,5M come bonus”.

