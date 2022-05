Belen e Stefano tornano insieme in tv, il ballerino ospite a Le Iene

Stefano De Martino e Belen Rodriguez tornano insieme in TV. Stasera il ballerino napoletano sarà infatti ospite de Le Iene e salirà sul palco con la showgirl argentina, padrona di casa. Dopo Amici, Piccoli Giganti (Pequenos Gigantes), C’è Posta Per Te e il Festival di Castrocaro, vedremo ancora una volta la coppia insieme sul piccolo schermo.

Proprio a Le Iene Belen ha speso delle belle parole per Stefano De Martino: “Lo conosco da almeno 11 anni. Lui forse è l’uomo che mi ha fatto più soffrire, credo mi abbia anche tradita. Però lui ha molto sofferto anche per me, voglio essere molto onesta. Posso dire molte cose belle. Ad esempio c’è tanta sintonia in camera. Io per lui ci sarò sempre e lo stesso vale per lui, sono quasi sicura che ogni volta che avrò bisogno sarà lì per me prontissimo. Ci arrabbiamo, poi però torna il sereno. Forse è stato infedele, ma è una persona meravigliosa. Devo descriverlo? Allora posso usare la parola neomelodico“.

Le anticipazioni de Le Iene

“In prima serata su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene con Teo Mammucari e Belèn Rodriguez. Tra gli ospiti anche Stefano De Martino. – si legge nel comunicato di Italia 1 – Mercoledì 25 maggio, in prima serata su Italia 1, l’ultimo appuntamento stagionale de Le Iene, lo show condotto da Belén Rodriguez e Teo Mammucari. Con loro sul palco, come di consueto, anche i due comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tra gli ospiti della puntata Stefano De Martino e Marracash. Tornano gli scherzi. Vittima dello scherzo di Nicolò De Devitiis, realizzato con la complicità di sua figlia Giulia, il dirigente sportivo ed ex portiere del Milan, Christian Abbiati. Poi ci sarà la storia di Alice. A distanza di un anno dall’ultima volta, Matteo Viviani incontra Alice, la ragazza affetta da una diparesi spastica che non le permette di muovere le gambe in maniera autonoma e che, dalla nascita, la tiene costretta su una carrozzina. Conosciuta per la prima volta nel 2019, la trasmissione l’aveva aiutata a realizzare il suo più grande sogno, provare la sensazione di stare in piedi anche solo per una volta”.