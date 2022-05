Whatsapp smette di funzionare su alcuni iPhone: la lista dei telefoni che dirà addio all’app

Whatsapp e vecchi smartphone, ‘divorzio’ in vista. Da ottobre 2022 su alcuni iPhone la applicazione di messaggistica non funzionerà più. Secondo il sito wabetainfo.com WhatsApp non sarà più utilizzabile più iOS 10 e iOS 11 dopo il 24 ottobre 2022. Questo, se confermato, vorrà dire che tra qualche mese chi usa un iPhone 5 o iPhone 5c non potrà più inviare o ricevere messaggi. Su entrambi i modelli, l’ultimo sistema operativo mobile di Apple è infatti iOs 11.

A supportare l’aggiornamento, iOS 12, sono ancora iPhone 5S, iPhone 6 e iPhone 6S, ma è necessario aggiornare la versione di iOS.

Arrivano le reazione ai messaggi di Whatsapp, come inviarle in pochi secondi

Whatsapp sta cambiando ed l’app è pronta a far debuttare le reazioni ai messaggi. Basterà un istante per rispondere, anche a un contenuto o a un link con una faccina. Saranno 6 le ‘emoji’ disponibili all’inizio: il pollice alzato, il cuore rosso, la faccina che ride con le lacrime agli occhi, quella stupita, quella triste e, infine, le mani giunte in preghiera. Entro una settimana l’aggiornamento sarà messo a disposizione degli oltre 2 miliardi di persone che in tutto il mondo utilizzano l’app di messaggistica istantanea.

Dunque si tratterà probabilmente di un gesto istintivo, infatti, basterà selezionare un messaggio, tenendo premuto a lungo, per scegliere la reazione da inviare. Reazioni che compariranno in una stringa proprio sopra il nostro testo. A quel punto potranno essere selezionate come già accade su Facebook, dove erano arrivate nel 2016, e inviate.