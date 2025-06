Bosetti intervistato a Belve Crime, il nuovo format di Francesca Fagnani

PUBBLICITÀ

Francesca Fagnani torna in prima serata con un nuovo progetto televisivo Belve Crime che andrà in onda su Rai2 martedì 10 giugno alle 21.20. Si tratta dello spin-off del celebre talk che sarà dedicato ai colpevoli, sospettati o testimoni chiave dei più noti casi di cronaca nera italiana degli ultimi anni. Tra gli ospiti più attesi della prima puntata c’è Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio della tredicenne Yara Gambirasio.

Il programma tenta di esplorare il lato oscuro dell’animo umano, dando voce a chi il crimine lo ha vissuto da vicino: da protagonista o da vittima indiretta. “Sul mio sgabello – anticipa la conduttrice – si siederanno persone che, in un modo o nell’altro, erano sulla scena del delitto”. La sua intervista, realizzata all’interno del carcere di Bollate, sarà il primo confronto pubblico con Fagnani.

PUBBLICITÀ

Bossetti si è sempre dichiarato innocente: racconterà la sua versione dei fatti in modo esteso e dettagliato. A fare da intraduzione all’intervista, come elemento narrativo di contesto, ci sarà la voce di Stefano Nazzi, esperto di cronaca nera e autore del fortunato podcast Indagini. Sarà il giornalista a introdurre ciascuna storia, delineando i contorni giudiziari e umani del caso trattato, prima che la parola passi ai protagonisti stessi.

PUBBLICITÀ