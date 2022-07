Lite sul campo di calcetto a Napoli, 13enne colpito dalla coltellata. Stanotte i carabinieri della compagnia centro sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale Vecchio Pellegrini. A mezzanotte un 13enne si è presentato con una ferita da arma da taglio nella regione pubica. Secondo una ricostruzione sommaria ancora da verificare, il giovane era in Via Acton, spettatore di una partita di calcetto tra coetanei.

Sul campo sarebbe scoppiata una lite che avrebbe coinvolto anche il 13enne, poi colpito da uno sconosciuto. Il minore è stato dimesso con una prognosi di 8 giorni e affidato ai familiari. Indagini in corso per chiarire dinamica.

Partita di calcetto finisce in violenza a Casoria, giovane rinchiuso e pestato nello spogliatoio

A Casoria una partita di un torneo di calcetto amatoriale è finita nel sangue. Nella serata di giovedì 9 giugno, un giovane ha subito un brutale pestaggio dai giocatori della squadra avversaria. Senza alcun motivo.

La denuncia

“Era un torneo amatoriale, quindi non conoscevamo la squadra avversaria. Già durante la partita ci sono state delle intimidazioni da parte di queste persone che ci hanno minacciato con espressioni del tipo “teniamo coltelli e pistole”. Siamo stati continuamente sotto pressione con l’ansia di giocare una semplice partita per divertirci. A fine match – ha raccontato uno dei ragazzi in campo – alcune persone presenti nella struttura ci hanno invitato a non uscire per raggiungere gli spogliatoi perché avevano già capito la brutta intenzione di quella gente”.