Lo share di Made in Sud fermo al 5,5%, commovente il ricordo di Massimo Borrelli

Non decollano i numeri di Made in Sud. Nonostante il ritorno di Clementino (assente la scorsa settimana per Covid), lo show comico ha dovuto fare i conti con altre due pesanti assenze, quelle di Lorella Boccia e Maurizio Casagrande. La ballerina e il comico, che quest’anno affiancano Clementino nella conduzione, si sono comunque collegati da casa via Skype con il rapper napoletano lasciato solo a fare gli onori di casa. Da segnalare il gradito ritorno di Eddy Scampia, interpretato da Pasquale Palma.

Lo share dell’ultima puntata

Lo share resta pressocché invariato, anche se perde ancora lo 0,1%. La settimana scorsa infatti gli spettatori erano stati 945mila (5,6% di share), mentre questa settimana 932.000 (5,5% di share).

Il ricordo di Massimo Borrelli a Made in Sud

Commovente, nel corso della puntata, il ricordo di Massimo Borrelli, il comico dei “Due x Duo” scomparso per un tumore nel 2016. Clementino ha chiamato il pubblico a dedicare un lungo applauso al comico scomparso con una foto sullo sfondo di Borrelli.