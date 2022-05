Rissa tra conoscenti all’esterno della pizzeria, il video di San Giuseppe Vesuviano diventa virale sui social

A San Giuseppe Vesuviano, nel Napoletano, è avvenuta una violenta rissa all’esterno di una nota pizzeria del posto ed ha coinvolto sia uomini che donne. Alcuni testimoni hanno immortalato la scena ed il video, diffuso dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, in poco tempo è diventato virale. Dalle immagini si vede un gruppo di persone in stato di agitazione all’esterno della pizzeria. Nel momento in cui la serranda del locale inizia ad aprirsi interviene un uomo che si dirige verso due persone finendo per aggredirle, scatenando così l’intervento dei presenti.

“Una rissa a San Giuseppe Vesuviano fuori ad una pizzeria. Erano coinvolte anche delle donne. Che degrado, consigliere”, scrive Borrelli sui social.

E’ successo tutto domenica pomeriggio, sebbene il video stia diventando virale soltanto in queste ore. Una rissa, furibonda, è nata all’esterno di una pizzeria di piazza Garibaldi a San Giuseppe Vesuviano. A quanto pare si tratta di parenti, gli invitati ad una prima comunione. Questi dopo la funzione religiosa erano andati a pranzo insieme, ma qualcosa dev’esser andato storto: nel video si vedono spintoni e schiaffi tra membri giovani quanto decisamente più adulti della tavolata.

La situazione degenera tra urla, schiaffi, pugni e spintoni. Al momento non risultano ancora chiare le motivazioni del litigio che avrebbe dato luogo all’aggressione fisica scatenando il panico, finendo per coinvolgere sia uomini che donne.

Soltanto pochi giorni fa un’altra violenta rissa aveva avuto luogo nel centro di Napoli dove una donna, scesa dalla sua auto, ha iniziato a inveire contro una sua coetanea arrivando alle mani. Poco prima a divenire virale sul web era stato il video della tik toker intenta ad aggredire e minacciare la sua rivale arrivando al punto di tagliarle i capelli.