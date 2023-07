Lotto e 10eLotto, vinti oltre 100mila euro in Campania: festa anche in provincia di Napoli

PUBBLICITÀ

Il 10eLotto premia la Campania. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono state registrate vincite per 62.500 euro. La più alta arriva da Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, con un 8 Oro da 30 mila euro, seguito da un 9 da 20 mila euro realizzato a Forino, sempre in provincia di Avellino. Chiude i conti campani il 6 Oro da 12.500 euro messo a segno a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 28,1 milioni di euro, per un totale di 1,9 miliardi da inizio anno.

Lotto, tripletta in Campania: vinti oltre 43 mila euro

Campania a segno con il Lotto. Nell’estrazione di martedì 4 luglio, come riporta Agipronews, da segnalare un tris di vincite: a Marcianise, in provincia di Caserta, centrati tre ambi e un terno sulla ruota di Napoli per un totale di 23.750 mentre a Pozzuoli, in provincia di Napoli, realizzate due vincite gemelle, da 9.750 l’una, sempre con la stessa combinazione ma sulla ruota Nazionale. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,6 milioni di euro, per un totale di 582 milioni da inizio anno.

PUBBLICITÀ