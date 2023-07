Lutto a Pompei per Mariarosaria Gobello, addio alla giovane archeologa e mamma

PUBBLICITÀ

Dopo il lutto per Mariarosaria Gobello, giovane archeologa, sorvegliante e mamma 40enne, il parco archeologico di Pompei, dove la donna lavorava, ha espresso in un comunicato stampa l’immenso dolore.

La notizia che ha scosso tutti

Gli eventi comunicati hanno destato sconforto e radicata tristezza nell’intera comunità che tanto apprezzava Mariarosaria sia dal punto di vista professionale che umano. La notizia della sua morte si è rivelata fonte di turbamento e di incontenibile dolore. Anche in ambito lavorativo, infatti, la Direzione del Parco Archeologico di Pompei, guidata dal direttore Gabriel Zuchtriegel, ha espresso in un comunicato stampa, a nome di tutti i collaboratori, desolazione e amarezza per la mancanza subita, tentando al tempo stesso di offrire il proprio supporto alla famiglia della giovane archeologa.

PUBBLICITÀ

Ricordi e dolci parole

Dopo la morte di Mariarosaria Gobello, archeologa, mamma e dipendente Ales Spa in servizio come addetta alla vigilanza e all’accoglienza presso il parco archeologico di Pompei, tante sono state le emozioni dopo l’apprensione della notizia. I messaggi che si sono susseguiti sul web tra amici, parenti e colleghi di lavoro hanno ricordato ciò che di più bello vedevano in Mariarosaria.

I messaggi più commoventi rivolti a Mariarosaria

In particolar modo risaltano tra i vari messaggi alcune toccanti riflessioni che, con parole accurate ricreano le immagini di una bellezza quotidiana, ad oggi ancora limpida, nonostante il dolore per il lutto.

“Non ho parole, quando ho scoperto che non c’eri più ho sentito il cuore lacerarsi. Era da un po’ che non ci sentivamo ma proprio qualche mese fa ti avevo pensata. Non dimenticherò mai il tuo sorriso, la tua spensieratezza, la tua gioia. Grazie per avermi dato la possibilità di conoscerti e di stare del tempo con te. Pregherò per la tua famiglia affinché abbia la forza per andare avanti. Un abbraccio forte ovunque tu sia, cuore puro e sincero”. Queste le parole di Tiziana.

“Una persona con cui ho condiviso tanto in quest’ultimo anno di lavoro, vita, nuove esperienze e risate –scrive Pamela– ora non c’è più. E’ stato un colpo sentire della tua scomparsa Mariarosaria Gobello. In un attimo con Tiziana e Domizia abbiamo avuto l’impressione che il tempo si fosse fermato, o forse ritornato indietro; un po’ come se da quel primo giorno al cantiere non fosse trascorso neanche un solo istante in più. Il tuo sorriso mi risuona nella mente”.

Gianluca, un altro collega dell’archeologa Mariarosaria Gobello, tenta dopo il tragico lutto di decifrare le emozioni che perdurano dentro di lui. “Era in grado di entrare in vari mondi, di stare a contatto con tantissime persone e nonostante ciò restava se stessa lasciando a tutti una traccia di verità. Hai lottato senza mai perdere il sorriso, senza mai perdere la tua bontà, fino alla fine. Queste notizie sono crude, ti lasciano di sasso, eri una persona unica, bella, volata via troppo in fretta. Sono sicuro che anche adesso ti stai preoccupando per tutti noi, soprattutto per la tua famiglia. Ciao anima bella, buon viaggio”.