Made in Sud chiude in bellezza, sul palco tre super ospiti per l’ultima puntata

L’ultima puntata di Made in Sud è stata vista da 938.000 spettatori netti per il 6.4% di share. Alla conduzione, come sempre, la coppia formata da Clementino e Lorella Boccia, accompagnati da un ‘sempre in forma’ Maurizio Casagrande.

Super ospite Rocco Hunt (presente anche nella sigla del programma), che ha regalato agli spettatori un medley dei suoi brani più famosi.

Sul palco è salito anche il campione di pugilato Marco Maddaloni, che ha annunciato al pubblico un ritorno in tv insieme al duo comico Arteteca. Infine, super ospite è stato Ciro Ferrara che con la maglia azzurra e il Super Santos sotto al braccio ha vestito i panni di ‘Ciruzzo’, iconico personaggio interpretato da Mino Abbacuccio.

A far divertire il pubblico ci pensa, come sempre, la rodata squadra di comici del programma. Non manca inoltre la musica con l’esibizione di Livio Cori e Mavi. La sigla e le musiche del programma sono firmate dal dj e compositore Frank Carpentieri.

Due settimane fa Insigne sul palco

Durante la puntata dello show comico di lunedì 23 maggio, seduto in prima fila tra il pubblico, c’era anche Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, che ha salutato amici e squadra con una mega festa prima di imbarcarsi per il Canada, è salito sul palco insieme all’amico Clementino, conduttore del format: “La pastiera a Toronto non la troverò, ma la preparerà mia moglie” le parole dell’ormai ex capitano azzurro mentre riceveva in regalo in piennolo del Vesuvio. Poi “Un giorno all’improvviso“ cantata insieme allo stesso rapper e con il pubblico presente in studio.