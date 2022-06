Girava in un’Audi A3 con una pistola rubata a Giugliano, preso un giovane

Girava in un’Audi A3 con una pistola rubata a Giugliano. È finito in manette per porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione un trentunenne di Volla. È stato fermato nella notte in via Filichito, a bordo della sua auto insieme con altri quattro amici e un minorenne.

Portava con sé una pistola calibro 22 con matricola ben visibile e riconducibile a un’arma rubata nel 2013 in un’abitazione di Giugliano. La pistola aveva il colpo in canna e sette proiettili nel serbatoio. Nel bagagliaio dell’auto scovata anche una mazza da baseball in alluminio. Al termine degli accertamenti di rito, il 31enne è stato sottoposto a domiciliari in attesa di giudizio.

I CONTROLLI A VOLLA ED ERCOLANO

Giovedì sera e nella notte i Carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno effettuato un servizio a largo raggio nei comuni di Ercolano e Volla.

Diverse le pattuglie impiegate che hanno permesso di identificare 114 persone e controllare 56 veicoli. 3 gli scooter sequestrati. Durante le operazioni i militari a Volla hanno denunciato per porto abusivo di armi un 59enne del posto. L’uomo è stato fermato in via Filichito a bordo della sua auto. Nello sportello un coltello di cui non saputo giustificarne il possesso.