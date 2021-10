Mamma e figlio denunciati a Napoli, beccati sul motorino rubato

Mamma e figlio denunciati per ricettazione a Napoli, sorpresi sul motorino rubato. I Carabinieri della compagnia di Poggioreale insieme a quelli della forestale di Napoli sono tornati con prepotenza nel quartiere Barra. Un servizio a largo raggio che ha visto diverse perquisizioni e controlli a tappeto nelle strade di maggior interesse operativo. Durante il servizio i militari hanno denunciato 7 persone. Una mamma con il suo figlio maggiorenne venivano denunciati a piede libero per ricettazione.

FERMATI SUL MOTORINO SUBATO

I Carabinieri li fermavano mentre erano a bordo di uno scooter rubato che è stato poi sequestrato. Una persona è stata denunciata per guida senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio. Due uomini denunciati per evasione, non erano nelle loro rispettive abitazioni nonostante fossero sottoposti agli arresti domiciliari. Il titolare di una officina meccanica è stato denunciato per esercizio abusivo dell’attività poichè privo di qualsivoglia autorizzazione: disposto, quindi, il sequestro dei locali. Anche questa volta non è mancata la denuncia in stato di libertà per un recidivo parcheggiatore abusivo.