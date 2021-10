Si chiamava Davide Adami il giovane di Pompei morto ieri pomeriggio dopo un dramamtico incidente stradale. Il giovane si è spento intorno alle 15 all’ospedale Umberto I di Nocera a causa dell’impatto avvenuto la sera prima sulla strada che collega Pompei a Sant’Antonio Abate.

Nonostante indossasse il casco – come riporta positanonews.it -, per il giovane è stato fatale l’impatto tra il suo scooter e una Fiat Panda guidata da un anziano. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, non c’è stato nulla da fare.

Davide Adami era un parrucchiere dal grande talento, al punto che nonostante la giovane età aveva già vinto diversi riconoscimenti.