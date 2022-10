Mangia wurstel e muore: ritrovato batterio della meningite da Listeria

Un uomo di ottant’anni è morto dopo quattro giorni a seguito di un’infezione procurata dal batterio della meningite da Listeria monocytogenes.

Ottantenne ricoverato all’ospedale Civile Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo

E’ accaduto ad Alessandria. L’uomo lo scorso 25 settembre si è sentito improvvisamente male. I medici dopo un’accurata serie di controlli hanno riscontrato un’infezione da batterio di meningite da Listeria monocytogenes.

A seguito di questa scoperta, complice anche l’età, il suo quadro clinico è andato progressivamente a peggiorare e purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’ottantenne è morto quattro giorni dopo al suo ricovero

Infezione provenuta da cibo crudo

E’ stato immediatamente aperto un caso per infezione batterica da cibo. Infatti i medici anche a seguito di un’accurata analisi delle abitudini alimentari del paziente e dopo un riscontro da parte dei familiari dell’ottantenne, hanno affermato che tale infezione sia provenuta da cibo crudo ingerito dall’uomo, probabilmente dei wurstel di pollo.

L’indagine, dopo un interrogazione dei parenti quali hanno confermato l’abitudine dell’anziano a mangiare wurstel di pollo crudi, è passata sotto la giurisdizione degli investigatori del NAS e trasmesso immediatamente agli uffici dell’ASL.

Il batterio trovato nel lotti dell’azienda agricola Tre Valli

Questo è il quarto caso di morte avvenuto per meningite da Listeria monocytogenes. Gli agenti sospettano che esso appartiene a un ceppo già identificato nel 2020: ST 155. Che tra il 20220 e 2022 ha portato già a tre decessi causato dallo stesso batterio. Tale batterio era stato rinvenuto in un lotto di wurstel di pollo di cui fa parte l’azienda agricola Tre Valli.

L’azienda a seguito di controlli aveva indentificato tale batterio in due lotti di wurstel che avevano messo in commercio: contrassegnati dai codici 1785417 e 01810919, in seguito ritirati dal mercato il 12 settembre insieme a tutti gli altri alimenti prodotti prima di tale data.

E’ dunque probabile che non siano riusciti a recuperare tutti i lotti e qualche commerciate ne abbia ancora qualcuno a terra? Le indagini sono ancora incorso. Comunque bisogna per ora fare attenzione. Il batterio sopravvive alle basse temperature e può trovarsi otre che nei wurstel di pollo crudi anche in: carni mal cotte, formaggi molli e poco stagionati, latte verdura e insaccati poco stagionali.