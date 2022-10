Al via le riprese di “A Dark Tale”, il nuovo progetto cinematografico prodotto dalla NaNo Film

“A Dark Tale” è un progetto cinematografico prodotto dalla NaNo Film e dalla produzione associata FAC. Il cast, composto da Anita Zagaria, Fabio Brescia, Emanuele Di Simone, Roberto Caccioppoli, Raffaela Maria Morra e Umberto Iannicelli, sarà poi arricchito da delle figurazioni dei cittadini caivanesi e non solo. Tutto questo grazie al patrocinio col comune di Caivano e al supporto della polizia municipal

Vincenzo Lamagna, regista e sceneggiatore del cortometraggio, spiega: “Cimentarsi in una fiction non è mai semplice. Bisogna unire tante teste e trovare un equilibrio che possa dare funzionalità al lavoro che c’è dietro. Ma è sempre bello creare un qualcosa, che per quanto possa risultare irreale nella vita di tutti i giorni, è reale per chi ci mette il cuore. Questa storia è frutto di esperienze ed emozioni che mi hanno accompagnato fino ad ora. A distanza di anni certe storie hanno solo bisogno di uscire. Spero che l’esito sia dei migliori. Noi ci metteremo tanta passione”.

Gelsomina Prositto, direttrice di produzione del film, afferma: “La NaNo Film oramai è abituata ai set cinematografici, tuttavia c’è sempre quel “quid” che dona della magia a questa esperienza. La pre-produzione non vi nego che è stata piuttosto articolata, ma il cinema è fatto così. L’importante è trovare il giusto “modus operandi”. Siamo carichi e vogliosi di dare vita ad una storia a cui teniamo particolarmente. Ad ogniprogetto ci crediamo sempre di più”.

“A Dark Tale” è frutto di tanta passione per il cinema e tanta voglia di raccontare il mondo da un preciso punto di vista. Ma, soprattutto, ha un obiettivo ultimo: fare cultura. Il film è uno strumento sociale che approfondisce il tema dell’infanzia negata e che attraverso il mezzo della favola cerca di sensibilizzare e infondere speranza. Il progetto ha il supporto di WeShort, FotoEMA, Chiagne &Food, Tenuta Frigenti, Car due snc.

Le riprese dureranno fino a venerdì 7 ottobre e si svolgeranno prettamente nel comune di Caivano.