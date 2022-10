Signorini condanna il bullismo contro Marco Bellavia: “Chiedo umilmente scusa”

La quinta puntata del GF Vip si è aperta con le parole di Alfonso Signorini sul caso di Marco Bellavia e del bullismo di cui è stato vittima, tanto da spingerlo ad abbandonare la casa.

Le parole in apertura di Signorini

“Questa è stata una bruttissima pagina di televisione e bisogna avere l’umiltà di chiedere scusa”, ha detto il conduttore.

In un clima di assoluto silenzio, all’inizio della quinta puntata Signorini ha voluto dunque ripercorrere l’intera vicenda insieme: “L’uscita di Marco è legata a un suo problema, ma anche alla vostra indifferenza e all’aver sprecato delle parole veramente preoccupanti. Tutti noi abbiamo sbagliato, me compreso, ma vogliamo ricostruire il tutto per capire gli errori e uscire da questa brutta pagina di televisione”.

La nascita dell’hashtag #iostoconBellavia

Le clip di quanto accaduto si susseguono una dopo l’altra, con Signorini che visibilmente scosso ha voluto porre l’attenzione sull’atteggiamento di alcuni protagonisti: “Conosco tutti voi, vi ho scelti uno a uno. Come è possibile che siate rimasti indifferenti di fronte a quello che è successo?”. Continua ancora così: “Quello che a me fa più male non sono solo le parole, perché evidentemente non abbiamo capito e non lo sapevamo. Fa male vedere una persona rannicchiata nel dolore, mentre gli altri concorrenti passavano fischiettando e non interessandosi a lui”.

Tale situazione aveva portato nei giorni precedenti a una presa di posizione dei social, che ha portato alla nascita dell’hashtag #iostoconBellavia, e la nascita di un vero e proprio scossone nella storia della televisione.

Alcuni concorrenti invece di aiutare Bellavia lo hanno completamente ignorato, isolandolo sempre di più . Questo malcontento ha indotto gli autori del programma ad una drastica decisione.

Signorini comunica la drastica decisione presa dagli autori

Questi hanno suggerito a Signorini due azioni estreme contro i concorrenti. La prima è quella di eseguire un televoto flash che ha portato alla squalifica di Ciacci, il quale aveva affermato di partecipare per portare la parità nella casa e poi è stato lui il primo a restare indifferente a ciò che accadeva contro Bellavia.

Fatto sta che il capo espiatorio di tutti in realtà sia stata Ginevra Lamborghini. La quale è stata squalificata direttamente, come affermato da Signorini, dai produttori della casa per la sua frase contro Bellavia: “merita di essere bullizzato”. La Lamborghini con queste parole è parsa come se volesse legittimare il bullismo contro un’altra persona.