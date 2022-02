Mangiano cornetti e graffe, poi l’aggressione e la rapina: è caccia in provincia di Napoli a 3 persone

Hanno prima consumato e poi aggredito i titolari di una pasticceria. E’ questo quanto accaduto la scorsa notte in un locale di Castello di Cisterna, in provincia di Napoli. Il tutto per soli 130 euro. Adesso è caccia a tre persone immortalate dai video di sorveglianza presenti all’interno del locale.

Secondo la prima ricostruzione, effettuata anche grazie alla denuncia dei titolari, in tre dopo aver consumato all’interno del locale si sarebbero prima rifiutati di pagare poi avrebbero aggredito e malmenato il titolare portando via l’incasso. L’uomo, a causa delle ferite riportate, è stato portato in ospedale. L’incasso, soltanto 130 euro, è stato portato via mentre i tre dopo il raid si sono dileguati. Gli investigatori sperano attraverso quei frame di poter risalire in tempi brevi alla loro identità.