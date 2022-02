Coppia scoperta con banconote di 50 euro falsi a Napoli, arrestata

Ieri sera gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi di un complesso popolare di via Salluzzo, hanno notato una persona che stava uscendo da un’abitazione e, alla vista degli operatori, vi è rientrata velocemente. I poliziotti hanno effettuato un controllo nell’appartamento dove hanno trovato un uomo e una donna e rinvenuto, occultate sotto una cassa da stereo non funzionante, 4 banconote false in tagli da 50 euro.

G.R., 51enne napoletano con precedenti di polizia, e una 45enne di Portici sono stati arrestati per spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.

Come riconoscere 50 euro falsi? Ci sono vari modi e trucchi.

La falsificazione dei soldi è vecchia almeno quanto il denaro stessi e man mano che la società si evolve si cerca di combattere questo fenomeno rendendo il denaro sempre più difficile da falsificare, attraverso disegni, consistenza, segni particolari o creando degli appositi strumenti che riconoscano il denaro falso.

In una gara di abilità banche e falsari si destreggiano per superarsi e complicare sempre di più la situazione. Purtroppo fatta la legge, trovato l’inganno, così si è riusciti a falsificare quasi tutte le banconote dell’euro. Una fra le più comuni falsificate che girano è proprio il 50€

Quello del denaro falso è un problema per i commercianti, per i collezionisti ma anche per le persone comuni che magari si trovano inconsapevolmente con una banconota falsa fra le mani. Nonostante l’euro sia una moneta davvero difficile da falsificare purtroppo è sempre oggetto di quasi sempre ben riuscite falsificazioni.

Osservandola attentamente però si possono notare dei segni che indicano se il denaro che abbiamo in mano è vero o è falso. Ecco dunque la nostra semplice guida su come riconoscere 50 euro falsi.

Se si ha il sospetto di avere 50 euro falsi in mano ci si rechi in banca o alla posta per avere una conferma, se è falsa verrà ritirata, sarà stilato un verbale e chi l’ha portata sarà rimborsato.