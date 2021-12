Mappa Covid Europa, la Campania finisce in zona rossa: oggi oltre 1200 nuovi positivi

Solo Italia e Spagna, nell’Ue, presentano aree di colore giallo, quindi a rischio ancora non elevato di contagio. Il resto dell’Unione è rossa o rosso scuro. E’ quanto mostra la mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). In Italia sono gialle Piemonte, Toscana, Umbria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna: le restanti sono rosse, tranne Friuli Venezia Giulia e la provincia di Bolzano in rosso scuro. In Spagna L’Estremadura è in giallo. La massima incidenza dei casi, secondo Ecdc, è in Germania, Benelux, Irlanda, Grecia e nell’Europa dell’Est. .

‘Magari fossimo nella situazione dell’Italia’. Lo ha detto a Berlino la cancelliera Angela Merkel annunciando alcune misure per il contenimento della pandemia. ‘Se avessimo un’incidenza media di contagi da 130 come in Italia, o di 150, mi sentirei meglio”, ha detto. La Germania ha annunciato il lockdown per i non vaccinati.

I contagi aumentano e la classificazione Covid cambia, nella mappa settimanale del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). La Campania passa da zona arancione a zona rossa, insieme a Lombardia, Molise e Calabria che si aggiungono a Lazio, Marche, Emilia Romagna, Liguria, Valle d’Aosta, Veneto e provincia di Trento. Rimangono in rosso scuro la provincia autonoma di Bolzano e il Friuli Venezia Giulia. Tutte le altre regioni sono arancioni. È bene chiarire sempre che i colori della mappa di Ecdc nulla hanno a che vedere con la classificazione italiana che divide le aree in colori (bianco, giallo, arancione, rosso) a seconda dell’incidenza dei contagi e della situazione dei ricoveri.

IL BOLLETTINO DI OGGI 2 DICEMBRE DELLA CAMPANIA

Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 1.271 Test: 32.619 Deceduti: 4 (*) nelle ultime 48 ore. 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 22 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 312