Ha un malore a Capodanno, il piccolo Gennaro muore dopo pochi giorni al Santobono

Lacrime di dolore a Marcianise per la scomparsa del piccolo Gennaro. Il bimbo, come riporta Edizione Caserta, si è sentito male a Capodanno. Mentre era a casa con la sua famiglia, ha cominciato a vomitare, per poi essere raggiunto da un senso di malessere e capogiri. I genitori, preoccupati, l’hanno portato al Santobono di Napoli dove hanno avuto la tragica notizia. In pochi giorni il male lo ha portato via ai suoi cari. La notizia della sua dipartita ha gettato nello sconforto l’intera comunità casertana, che in queste ore si sta stringendo attorno ai genitori, distrutti dal dolore.

DAL NOSTRO ARCHIVIO [05/01/2022] | Grave incidente in autostrada, bimba trasportata in elicottero al Santobono

Ieri una bimba è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto tra San Vittore del Lazio e Caianello. Secondo quanto è stata riportato da Frosinone Today la piccola di 4 anni viaggiava in auto con i genitori, originari del comune di Spigno Saturnia, comune in provincia di Latina. Lo scontro con un’altra auto è avvenuto lungo la corsia sud dell’A1 tra i caselli di San Vittore del Lazio e Caianello.

Nel violento impatto la bambina riportava un trauma cranico in seguito al quale si rendeva necessario il trasferimento in elicottero nell’ospedale Santobono di Napoli. Nel tratto interessato dall’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale in A1 di Cassino.