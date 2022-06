Ladri in azione a Marcianise, rubano incasso e 10mila euro di champagne al cash and carry

Ladri in azione nella notte a Marcianise. Un gruppo di ignoti ha portato via 10mila euro di champagne pregiato al Specialdrink Distribuzione Srl, in via Pier Vittorio Tondelli, in zona ASI. Qui i malviventi si sono intrufolati attraverso dei capanni attigui, rompendo il vetro superiore del plesso commerciale. Poi, con l’uso dei carrelli elevatori presenti all’interno dello stabilimento, hanno prelevato casse di champagne pregiato per un valore pari a 10mila euro.

Rubato anche l’incasso

Il colpo è avvenuto verso le 4 di questa notte. All’apertura del negozio, il titolare ha realizzato l’amara scoperta. Sul caso indaga gli agenti del commissariato di Marcianise, all’opera con la polizia scientifica per i rilievi.

Sono stati acquisiti anche i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nel locale commerciale. Un furto simile a questo è stato realizzato proprio sabato scorso nella stesso cash and carry, quando i ladri hanno portato via altre casse di champagne pregiato.