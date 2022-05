Marika Fruscio, dalla riduzione del seno alle esultanze sexy per il Napoli

Marika Fruscio, showgirl italiana, divenuta famosa dopo la partecipazione al programma Mediaset Uomini e Donne, oggi è una conduttrice di un programma sportivo. Marika, pur non essendo napoletana (è infatti nativa di Agrate Brianza) non ha mai nascosto la sua simpatia per il Napoli di cui è grande tifosa. La 43enne tifa infatti per la squadra azzurra e ha avuto la fortuna di lavorare in show che trattano la squadra campana.

Marika ha ovviamente un profilo super seguito su Instagram. Con 854mila followers, i suoi numeri potrebbero tranquillamente essere paragonati a quelli di influencer e modelle. La Fruscio, ogni giorno, delizia il web con contenuti sconvolgenti ed impressionanti.

Senza riuscirci, prova ad entrare nel 2014 nel programma di canale 5, “L’Isola dei famosi”, nel frattempo si dedica a realizzare diversi calendari e partecipa nella trasmissione “Ciao Darwin”. Ma è sui social e sul web che Marika si fa notare con un gioco con cui è diventata famosa anche la modella slovacca Lucia Javorcekova

https://www.instagram.com/marikafruscio10/.

Marika Fruscio ed il ‘problema’ del seno troppo prorompente

Marika Fruscio nel 2016 decise cambiare qualcosa di sé e della sua vita. Decise di rinunciare ad un po’ del décolleté più che per estetica per motivi di salute ed in particolare per problemi alla schiena dovuti all’eccessiva prosperità.

Marika Fruscio si è sottoposta nel 2016 ad un’operazione per ridurre le dimensioni del seno. Un dettaglio che l’ha sempre distinta dalle altre ragazze regalandole un tocco di autentica bellezza mediterranea. Inutile negare che anche per merito del seno prosperoso è entrata nelle trasmissioni calcistiche di canale 7Gold e Diretta Stadio. Qui ha regalato spogliarelli dopo i gol della sua squadra del cuore.

La showgirl ha recentemente dichiarato di aver sofferto di forti dolori alla schiena causati dal peso del seno che la costringeva ad assumere atteggiamenti e posture scorretti, per cui l’intervento di mastoplastica riduttiva era ormai inevitabile.