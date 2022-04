Latitante arrestato a Marano, si nascondeva nel cassettone del letto

È indicato come uno dei narcos più importanti del panorama criminale italiano. A mettere le mani su di lui, latitante da tempo, i Falchi della squadra mobile (guidati da Alfredo Fabbrocini). Gli agenti hanno infatti rintracciato e arrestato presso la sua abitazione in via Norvegia a Marano Maurizio Ruffo, 56enne napoletano, in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione emesso lo scorso 21 gennaio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 8 anni e 8 mesi per reati in materia di stupefacenti, commessi a Napoli e Palermo nel 2013.

L’uomo, irreperibile dal 21 gennaio 2022, si nascondeva all’interno del cassettone del letto matrimoniale, in un vano modificato per non essere aperto dall’esterno e occultato tra piumoni e lenzuola. Un’azione fulminea che ha permesso agli agenti di circondare l’abitazione dell’uomo senza dargli scampo: inutile poi il suo tentativo di nascondersi con i poliziotti che hanno subito individuato il suo nascondiglio