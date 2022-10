Melito scende in piazza per chiedere più sicurezza, Mottola: “Giornata storica per la città”

Sono centinaia gli studenti scesi in piazza a Melito, per chiedere più sicurezza, maggiori controlli e rispetto della legalità. Alla manifestazione ‘Melito Sicura’, indetta da Luciano Mottola, primo cittadino del Comune alle porte di Napoli, hanno partecipato numerosi sindaci delle zone limitrofe, il consigliere regionale, Francesco Emilio Borrelli, e le associazioni cittadine. I manifestanti hanno sfilato per le strade di Melito in un corteo che è partito dal Municipio per arrivare alla scuola ‘Marino Guarano’ dove si è consumato l’omicidio del professor Marcello Toscano.

Il post del sindaco di Melito

“Quella di oggi è destinata a restare una giornata storica per Melito e per i melitesi con protagonisti oltre 500 studenti delle scuole elementari, medie e superiori, che hanno sfilato per le vie della città per poi unirsi ai colleghi della Marino Guarano al campo sportivo. La richiesta di più sicurezza per Melito è stata urlata, cantata e spiegata dai nostri studenti, che in maniera magistrale hanno lanciato un messaggio forte e chiaro alle istituzioni locali e nazionali: la nostra città la si può curare, ma c’è bisogno di un cambio di passo del Governo centrale nella gestione e nella risoluzione di problematiche troppe poche volte affrontate con la giusta determinazione.

La microdelinquenza e la macrodelinquenza però, dopo aver reso il nostro presente difficile, non rischiano soltanto di cancellare il futuro dei nostri ragazzi, ma anche quello dell’intera area a Nord di Napoli. A tal riguardo ci tengo a ringraziare i tanti colleghi sindaci che questa mattina sono stati al mio fianco per solidarizzare rispetto agli ultimi fatti di cronaca, ma al tempo stesso far capire che l’invivibilità dalle nostre parti non ha con confini.

Grazie anche al comandante della compagnia di Marano Alberto Leso, che unitamente al tenente Valerio Scatoletti, hanno partecipato al corteo, segno della forte presenza dell’Arma sul nostro territorio. Una presenza che, unitamente a quella di Polizia e Guardia di Finanza, però non basta per garantire quella sicurezza che ci consentirebbe di poter vivere le nostre giornate più serenamente.

Un forte ringraziamento anche a chi non ha potuto essere fisicamente presente, come il direttore dell’ufficio scolastico Ettore Acerra e al melitesissimo Ciro Priello dei The Jackal, i cui video e messaggi sono stati molto apprezzati dai presenti.

Sono questi i motivi che ci hanno spinto a scendere in piazza e a prendere parte alla manifestazione perfettamente organizzata dall’assessore alla Cultura Anna Russo, che ha visto la partecipazione di consiglieri comunali, associazioni, genitori, rappresentanti parrocchiali, dirigenti scolastici, consiglieri regionali ed i vertici di Città Metropolitana.

Melito si cura? Speriamo e pensiamo di sì. Perché se non fossimo convinti di ciò sarebbe davvero difficile continuere ad impegnarci anima e corpo per una città migliore di quella che abbiamo trovato meno di un anno fa”.

http://