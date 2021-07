Weekend di pioggia, poi ritorna il caldo: le temperature supereranno i 40 gradi

Negli ultimi giorni, in tutta Italia, sta prevalendo un clima fresco con temperature in calo e precipitazioni. Eppure, dalle prossime settimane, è già previsto l’arrivo di un ulteriore ondata di caldo, in particolare a fine luglio. Secondo le previsioni di Salvatore De Rosa, esperto de ‘Il Meteo‘, dopo la ‘pausa’ durata qualche giorno l’anticiclone africano prenderà nuovamente il sopravvento, specialmente nei giorni a cavallo tra luglio e agosto.

Con l’avvento dell’alta pressione di origine sub-sahariana si vedranno i termometri segnare temperature oltre la media. In tutta Europa, difatti, è prevista un’anomalia termica che rischia di collocare l’estate 2021 tre le più calde degli ultimi tempi. Anche in Italia le fiammate di stampo africano non mancheranno, con temperature oltre i 35 gradi: in alcune zone, addirittura, si potrebbero superare i 40°. Saranno maggiormente colpite dalle ondate di calore le Regioni del Centro-Sud, la Val Padana e le isole maggiori.

La parentesi temporali e il ritorno del caldo

Come spesso accade, al caldo anomalo probabilmente seguirà una ‘parentesi temporalesca’, Si tratta di un periodo di instabilità che potrebbe già registrarsi nella prima parte di agosto, escludendo eventi violenti come nubifragi e grandinate. Tutto cambierebbe nella seconda metà di agosto, che ci regalerà giornate soleggiate ma prive di caldo afoso.

Le previsioni meteo a Nord e al Centro

Nubi sparse al Nord con temporali anche intensi sulle aree alpine sin dal mattino. Verso sera il maltempo potrebbe raggiungere anche le pianure di Veneto ed Emilia Romagna. Temperature stabili. Al Centro previsto un cielo molto nuvoloso con possibilità di piogge sulla Toscana, Marche e in genere sui rilievi appenninici. Area adriatica a rischio temporali. Massime in lieve aumento con punte di 30 gradi