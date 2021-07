Una vacanza in Grecia post-maturità si è trasformata in un incubo per 15 studenti di diciotto anni rimasti bloccati sull’isola di Ios. Alcuni di loro sono risultati positivi al Covid. I ragazzi sono attualmente in autoisolamento e non sanno quando potranno far rientro a casa. Secondo le famiglie le autorità greche non avrebbero fornito informazioni ai figli né supporto logistico.

Focolaio tra studenti italiani in Grecia, in 15 bloccati sull’isola: hanno tutti 18 anni

I giovani, che avevano tutti la prima dose del vaccino, hanno cominciato a preoccuparsi quando una ragazza del gruppo ha iniziato ad avere la febbre. Il tampone ha poi confermato le loro paure: cinque di loro erano positivi al Covid.

Gli studenti, riporta il Gazzettino, avevano organizzato il viaggio a Ios per festeggiare la maturità e sarebbero dovuti tornare ieri sera a Tessera, in provincia di Venezia. Fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione, e ogni giorno sono in contatto con i familiari aggiornandoli della situazione. Intanto il ministero degli Esteri ha diramato una nota per avvertire chi uscirà dall’Italia nei prossimi giorni: «Ogni spostamento comporta rischi sanitari. Nel caso di positività al virus bisogna seguire le norme locali su quarantena e isolamento. Meglio pianificare un’assicurazione sanitaria che copra i rischi connessi al virus».