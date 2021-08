Niente piogge e nuova ondata di calore, le previsioni del prossimo weekend a Napoli

Un weekend all’insegna del caldo quello che prevarrà sulla città di Napoli, ma non asfissiante. Non sono previste piogge, mentre la temperatura massima di oggi toccherà i 29 gradi con la minima a 24. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 21, invece, i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Non sono invece previste, neanche per domani, piogge. Secondo 3BMeteo «la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4279m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente».

Anche domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Le temperature massime toccheranno i 32 gradi e le minime 25. «I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa», scrivono gli esperti del portale di previsioni.