La verità sulla nuova sede dell’Ordine degli ingegneri di Napoli presenti barriere architettoniche all’ingresso

La nuova sede dell’Ordine degli ingegneri di Napoli, che dovrebbe essere di esempio per tutto il territorio, presenta barriere architettoniche in ingresso: scalini insormontabili, per un disabile in carrozzella, che portano all’ascensore di piccolissime dimensioni!! A nulla sono valse le lamentele dell’Ing Piantadosi Alessandro a cui non hanno nemmeno risposto.

La nuova sede degli ingegneri di Napoli è stata scelta stanziando migliaia di euro per le valutazioni tecniche-logistiche, e sono stati spesi circa 360mila euro per i lavori. Hanno cambiato la sede senza un un’assemblea straordinaria, senza coinvolgere gli iscritti (circa 13mila). Perché? E perché democraticamente gli iscritti non hanno potuto esprimersi? Eppure sono soldi loro!! Disagevole da raggiungere per il traffico intenso, per la zona ZTL in cui si trova; necessita di mezzi propri per raggiungerla, e i parcheggi sono costosi. Tutto questo a forte svantaggio degli iscritti, specie per chi viene dalla provincia.

Il canone di locazione è aumentato di molto, incluso il condominio, si è arrivati addirittura a circa 135mila all’anno, contrariamente a quanto si sentiva dire!! E non risolve la necessità dei maggiori spazi: per la formazione, e per l’assemblea. Prima della pandemia, le attività di formazione, per mancanza di spazi, spesso, erano svolte in altri luoghi, così come le assemblee. Quindi perché sono stati spesi tutti questi soldi degli iscritti? Per quale scopo? Inoltre nella sede si mettono dei paletti (bianco-rossi) con catena, per evitare di far entrare all’interno (anche prima della pandemia), sembra essere diventato uno studio privato, pagato coi soldi degli iscritti. È presente addirittura un terrazzo, ma a che serve? Insomma una sede poco funzionale, costata ingenti somme di denaro. A vantaggio di chi?

Gruppo Ingegneri Uniti Napoli