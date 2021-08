Tragedia nel villaggio a Baia Domizia, muore durante le vacanze

Ieri un terribile dramma si è verificato in un camping di Baia Domizia dove un turista è stato trovato senza vita. Il 70enne era all’interno di un bungalow dove si trovava in vacanza. Come riporta CasertaNews l’allarme è stato lanciato da alcuni conoscenti e dai titolari della struttura che hanno trovato il cadavere dell’anziano.

Immediatamente sul posto intervenivano i medici del 118 che non potevano fare altro che constatare l’avvenuto decesso. Secondo una prima ricostruzione il turista sarebbe stato colpito da un malore che gli avrebbe provocato un arresto cardiocircolatorio. Al camping è giunta anche una pattuglia dei carabinieri. Si tratta, comunque, di una morte naturale. La salma sarà dunque restituita ai familiari per la celebrazione dei funerali.