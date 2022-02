 Michelle Hunziker, che show: prima il bacio con Eros Ramazzotti poi quello con Ilary Blasi

Una serata di grandi novità nel programma Michelle Impossibile, condotto da Michelle Hunziker. La show girl si è resa protagonista di un doppio bacio, prima al suo ex marito Eros Ramazzotti poi ad Ilary Blasi.

Nel corso della prima puntata di Michelle Impossibile – il one woman show della svizzera – i due si sono scambiati un bacio sulle labbra. «Ma che bello è? Tutto avrei pensato nella vita tranne che avresi accettato il mio invito…», ha detto Michelle accogliendo Eros sul palco. «Perchè continuano a scrivere che torniamo insieme? Perchè devono vendere», ha aggiunto. «La nostra è stata una bellissima storia, è normale che ne scrivano», ha replicato il cantante.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

«Noi siamo qui per incoronare la nostra amicizia», ha ribattuto la showgirl svizzera, prima di lasciare spazio a “Più bella cosa non c’è”, la canzone di Eros a lei dedicata. Al termine dell’emozionante esibizione, i due si danno un bacio a stampo sulle labbra. Un rapporto speciale quello fra Eros e Michelle, dalla cui unione è nata Aurora Ramazzotti, e che continua nonostante il divorzio. Dopo la separazione da Tomaso Trussardi, la Hunziker sa di poter contare ancora sul suo “vecchio amore” Eros.

Il bacio con Ilary Blasi

Ilary Blasi ha parlato della sua posizione. “Io sono qui stasera, non ho capito bene il motivo… Arrivo dopo Gerry, Maria ed Eros, un po’ scomoda come posizione”, ha esordito la Blasi. “Posso però raccontarvi com’è Michelle privatamente, ma è un po’ difficile visto che è sempre qui sul palco”, la seconda stilettata spassosa della romana. E ancora: “Vi posso dire che Michelle ha diverse fisse. Mi chiamava per questo show e mi diceva: ‘Vieni, ci ammazziamo dalle risate’. Io: ‘Sì, però dimmi cosa devo fare’. Lei mi fa: ‘Ma sai Ilary, io sono svizzera’. ‘No, tu sei una rompic…i’”. Ole!

Le due stilettate più affilate sono arrivate alla fine del monologo: “Lei, due matrimoni, questi amori da favola, idilliaci, fiabeschi… Io stesso marito da vent’anni e, se non pubblico una foto per una settimana, dicono che mi sono lasciata”.

“Altra cosa: mi ha chiamato stasera per fare un tango. Che poi, in realtà, al mio posto doveva esserci Belen Rodriguez. Io sono una sostituzione. Ma per le amiche si fa…”, ha concluso la Blasi che ha poi danzato assieme a Michelle, dando vita a un tango struggente. E come è finito? Con Ilary che ha dato un bacio in bocca alla collega, tirando addirittura fuori la lingua.

“Ma che stai a fare? Ma cosa hai fatto? Ma sei matta? Mi hai messo anche la…”, la reazione della svizzera. Difficile pensare che l’episodio non sia stato programmato. E quindi pure la reazione della Hunziker sarebbe stata più scenografica che altro. Certo il bacio in bocca tra due donne non è una novità. Se si voleva stupire sarebbe stato meglio puntare su idee meno inflazionate.