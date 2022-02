Tragedia al San Giovanni Bosco, donna morta accanto al letto: era ricoverata per Covid e frattura al femore

Una donna di 80 anni ha perso la vita al San Giovanni Bosco. L’anziana era entrato nell’ospedale non solo per la frattura al femore riportata ad inizio mese, ma anche per la positività al Covid. Ieri notte, purtroppo, la drammatica scoperta. L’80enne – riporta Il Mattino – era ricoverata nel reparto di Chirurgia e non in quello di Ortopedia, dove non ci sarebbe stato posto per lei. Al momento sono ancora da chiarire le dinamiche che hanno causato il decesso della donna: ulteriori elementi, difatti, potrebbero essere rivelata dall’autopsia disposta dalla magistratura. Una delle ipotesi è legata ad una possibile caduta dal letto, che potrebbe essersi rivelata fatale. La salma e la cartella clinica sono state sequestrate.

Le indagini

L’Asl Napoli 1 Centro ha anche disposto un’indagine interna, per accertare i motivi per i quali l’anziana non è stata operata entro le 48 ore. Quello, infatti, è il tempo previsto dal protocollo per le fratture al femore. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe avuto una polmonite in corso, legata probabilmente al Covid. Questo avrebbe complicato l’operazione chirurgica.

I trasferimenti in ospedale e la positività al Covid

L’anziana si era fratturata il femore lo scorso 4 febbraio. Prima il trasporto al Cto, poi all’Ospedale del Mare. Il 12 febbraio, inoltre, la positività al Covid dopo il tampone effettuato al Pronto Soccorso del nosocomio dell’area orientale. Successivamente, il trasferimento all’Ortopedia del San Giovanni Bosco. Qui scatta il ricovero nel reparto di Chirurgia, su un letto elettronico con le sbarre laterali. Per questo, adesso, resta da accertare come possa essere stata ritrovata a terra.