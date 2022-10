Minacce di morte ai figli del sindaco, arrestati 2 uomini della camorra. Stamattina gli uomini del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata e del Commissariato di polizia di Castellammare di Stabia hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari della custodia in carcere e degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, rispettivamente a carico di due persone. Sono ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, dei delitti (in forma tentata) di estorsione e violenza privata, aggravati sotto il profilo della modalità mafiosa.

In particolare, gli episodi estorsivi sarebbero stati commessi, tra gennaio e aprile 2022, in Sant’Antonio Abate e Santa Maria La Carità, rispettivamente ai danni di una ditta incaricata del montaggio e smontaggio delle luminarie natalizie e di una ditta di lavorazione di marmi e pietre. Uno degli indagati, inoltre, a febbraio 2022, avrebbe rivolto, per interposta persona, minacce e intimidazioni al sindaco Ilaria Abagnale, nel tentativo di costringerla a non interferire con le ingerenze della criminalità nelle procedure di assegnazione degli appalti pubblici. Dunque sono finiti in manette il 30enne Luigi Verdoliva e il 43enne Giovanni Sullo per minacce di morte verso i figli del sindaco di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale. “Il sindaco si faccia i c.. suoi, la smetta di fare il ‘carabiniere’, altrimenti può succedere qualcosa ai suoi figli“, queste le parole riportate da Il Mattino.