Morto in un incidente a 19 anni, il sogno premonitore della fidanzata di Dennis

Dramma nel weekend in provincia di Teramo. Dennis D’Antonio, un ragazzo di 19 anni (20 il prossimo 3 dicembre), è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto all’alba di domenica lungo la strada provinciale 16 a Bellante. Il giovane, alla guida della vettura, avrebbe perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva, sotto la pioggia. L’auto è così finita fuori strada schiantandosi contro un albero. I soccorsi del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

“A 19 anni non si può accettare la morte di un ragazzo. Dennis era davvero speciale, un grande lavoratore. La sua famiglia, mia figlia e tutti noi non riusciamo a farcene una ragione di quello che è successo” le parole rilasciate a Il Gazzettino da Marilena Straccia, la mamma della fidanzata 19enne di Dennis. I due giovani stavano insieme da circa un anno ed erano innamoratissimi.

Quella sera, però, Sara e Dennis non sono usciti insieme, così come spiega Marilena: “Mia figlia aveva lavorato con me, a Teramo, fino quasi alle 23, quando poi abbiamo chiuso il locale“. “In realtà mi aveva detto che voleva uscire con le amiche – continua -, ma visto l’orario io ho insistito perché non andasse e così poi siamo tornate a casa e abbiamo mangiato insieme una pizza”.

Dennis, invece, era andato a ballare con alcuni amici e il fratello. “Domenica mattina – racconta ancora Marilena – ho ricevuto il messaggio di un fornitore che mi chiedeva se Sara fosse uscita la sera precedente con Dennis. Dopodiché ho scoperto l’accaduto”. Il dolore, poi, nel dover fare da messaggera alla figlia. “Dennis era un bravissimo ragazzo – ribadisce convinta Marilena-. Il suo unico pensiero era il lavoro. Aveva solo il sabato sera per uscire. Io sono convinta che abbia avuto un colpo di sonno perché era stanco“.

Infine, parla del sogno premonitore fatto proprio il sabato da sua figlia Sara, durante una notte agitata: “C’era Dennis con i capelli sporchi di fango. Quando Sara gli ha detto di andarsi a lavare, lui le ha risposto nel sogno che non poteva, doveva andare via”.