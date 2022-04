Napoli, chiusura anticipata della metropolitana: disagi dal 20 al 22 aprile

Ancora disagi e disservizi alla linea 1 della metropolitana di Napoli. La Anm ha reso noto che nei prossimi giorni le stazioni chiuderanno anticipatamente.

La chiusura anticipata della linea 1 della metropolitana

Nelle ultime ore l’azienda napoletana dei trasporti pubblici ha comunicato che in determinate giornate le corse si interromperanno prima del normale orario di chiusura. Le date indicate sono quelle di: mercoledi 20, giovedì 21 e venerdì 22 aprile. La Anm ha indicato come motivazione la necessità di effettuare alcune verifiche sull’intera linea.

Gli orari delle ultime corse il 20, 21 e 22 aprile

L’ultima corsa, nelle giornate di mercoledì e giovedì, partirà da Piscinola alle 20.28 e da piazza Garibaldi alle 21.54. Per quanto riguarda venerdì 22 aprile, invece, l’ultima corsa partirà alle 21.38 da Piscinola e alle 22.04 da piazza Garibaldi.

Servizio metro sospeso per tutta la mattina del 19 aprile

Ma non sono gli unici disservizi che l’Anm ha causato alla popolazione napoletana. Già nei giorni scorsi e sta mattina la linea 1 è stata soggetta a stop e ritardi. Sta mattina i treni della metropolitana si sono fermati alle 9, secondo quando dichiarato, a causa di un guasto avvenuto durante l’ordinaria manutenzione dell’impianto. “Il guasto – hanno affermato fonti dell’Azienda – ha fatto mancare l’ energia al sistema di sicurezza, che adesso viene rialimentato. Occorreranno però alcune ore per la ripresa del servizio“.

Le corse sono riprese parzialmente intorno alle 16.30

E, infatti, la metropolitana ha ripreso il servizio verso le 16.30 circa, per un totale di più 7 ore di interruzione e conseguenti disagi. Tuttavia, i treni stanno percorrendo solo la tratta tra le fermate di Piscinola e Vanvitelli, lasciando ancora sospeso il percorso fino alla fermata di piazza Garibaldi. Un disservizio gravissimo, quindi, dato il periodo di fine festività caratterizzato dal boom di turisti. La Anm garantisce, comunque, che a breve ripristineranno anche il collegamento – pur sempre parziale – fino a piazza Dante.