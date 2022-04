Marano, lacrime per la morte di Vincenzo: nel tragico incidente è deceduto anche il suo cane

Marano piange la scomparsa di Vincenzo Garofalo. L’uomo è deceduto nel giorno di Pasqua dopo un grave incidente stradale avvenuto a Marano. Dalle prime ricostruzioni l’uomo era in sella ad uno scooter quando si sarebbe scontrato con un’auto in via Romano. Inutili sarebbero stati i soccorsi poiché l’uomo, che indossava il casco, sarebbe spirato sul colpo. La dinamica è attualmente al vaglio dei militari dell’Arma. L’impatto è avvenuto in una zona al confine con il quartiere Pianura.

Nello specifico il 45enne di Marano Vincenzo Garofalo percorreva Via Roma, in sella ad uno scooter insieme al suo cane. Si è scontrato con un auto al cui interno c’erano due studenti maggiorenni e incensurati ed è morto sul colpo (anche il cane è morto). I due in auto sono rimasti illesi. Indagini in corso dei Carabinieri della Compagnia di Marano per chiarire dinamica ed eventuali responsabilità. La salma è stata sequestrata per i successivi accertamenti autoptici.

Tragedia nel giorno di Pasqua a Napoli, automobilista si schianta e muore dopo un malore

Una terribile tragedia quella che si è consumata in piazza Garibaldi nel giorno di Pasqua. Un uomo ha perso la vita, probabilmente a causa di un malore improvviso, mentre si trovava alla guida dell’auto. Alcuni automobilisti, che hanno assistito alla scena, hanno raccontato di aver visto manovre irregolari e da quel momento è scattato l’allarme, fino a quando la vettura non si è schiantato contro un altro veicolo frontalmente. Sul posto sono intervenuti gli agenti locali della polizia ed un’ambulanza. I medici chiariranno i motivi che hanno causato il decesso.