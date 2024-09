La Nike dedica un paio di scarpe a Napoli, è l’unica città in Italia

«Fotografare la sneaker che simboleggia e celebra Napoli è stato per me un modo per rendere omaggio a questa città» dice Pipoli, raccontando il senso delle immagini della campagna a forte effetto cromatico. E Andrea Cannavaro conferma il mood: «Foot Locker e Nike hanno dato vita ad un progetto che ha coinvolto i quartieri più rappresentativi di Napoli. E questo da napoletano mi rende davvero orgoglioso».

Le Tn saranno disponibili in esclusiva negli store napoletani Foot Locker di via Toledo, Giugliano e Marcianise da questa mattina e, in tutta Europa, solo da giovedì. L’omaggio a Napoli ruota intorno alla combinazione dei colori bianco e azzurro, completata da una grafica ispirata alla fermata della metropolitana Toledo, porta d’accesso ai Quartieri Spagnoli. Sul retro delle sneakers è riportata la frase «Vir Napule e po’ muor», che rimanda a Goethe.

«Sulla scia del successo dei precedenti drop esclusivi di TN in tutta Europa — dice Slavka Jancikova, Marketing Vice President di Foot Locker — arriva la Nike TN Napoli con un design che si ispira in tutto e per tutto alla cultura napoletana, racchiudendone sia la modernità che la storicità in una scarpa. Per noi di Foot Locker è molto importante entrare in contatto con le comunità locali e la collaborazione con talenti napoletani, non solo ci permette di mettere in risalto l’essenza unica della città, ma ci assicura anche che le voci e le storie dei protagonisti locali abbiano un ruolo chiave nel lancio». La Nike TN Napoli sarà dunque disponibile in tutta Europa a dopodomani. Il costo? 199,99 euro. E se l’operazione dovesse funzionare alla grande a breve le scarpe potrebbero essere introvabili. E presenti — a quotazioni stellari — esclusivamente sui siti dei collezionisti.