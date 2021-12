De Luca blinda il Natale: “Controlli rigorosi ad eventi e mercatini”

Vincenzo De Luca ha chiesto di blindare il Natale attraverso controlli rigorosi ad eventi e mercatini. Il presidente della Regione Campania conferma l’obbligo dell’uso delle mascherine anche all’aperto. “Sin dall’inizio della pandemia, e non è mai stato revocato. E’ quanto mai necessaria in questa fase l’osservanza dell’ordinanza, e soprattutto la messa in atto concreta di controlli rigorosi da parte di forze dell’ordine e polizie municipali nei confronti di chi non indossa i dispositivi di protezione delle vie respiratorie“, dichiara Vincenzo De Luca.

Le autorità regionali ricordano che vige l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Particolare attenzione sarà prestata nelle zone in cui si crea un’affluenza di persone che non garantisce il distanziamento interpersonale. Gli assembramenti si creano, soprattutto, nelle vie dello shopping, luoghi di aggregazione, mercati, mercatini natalizi, fiere, esposizioni e qualsiasi altro evento organizzato per le festività natalizie all’aperto.

Natale e Capodanno, De Luca dice no alle feste in piazza: “Meglio evitare”

Inoltre anche ieri De Luca si mostrava preoccupato dalla diffusione del contagio covid in vista delle feste di Natale e Capodanno. Infatti il presidente della regione Campania esprimeva un opinione sulle imminenti attività natalizie: “Io sono assolutamente convinto che sarebbe meglio evitare le occasioni di diffusione del contagio. Valuterò nei prossimi giorni, in vista dell’andamento dell’epidemia, le decisioni da prendere. Le feste in piazza possono evitare quelle al chiuso: io credo che le avremo entrambi. La notte di Capodanno non è possibile controllare mascherine e green pass. E’ bene affidarsi al senso di responsabilità delle singole amministrazioni. In caso di emergenza drammatico faccio le ordinanze vincolanti”.