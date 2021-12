Natale e Capodanno, De Luca dice no alle feste in piazza: “Meglio evitare”

Vincenzo De Luca si mostra preoccupato dalla diffusione del contagio covid in vista delle feste di Natale e Capodanno. Il presidente della regione Campania ha espresso un opinione in vista delle feste di Natale e di Capodanno: “Io sono assolutamente convinto che sarebbe meglio evitare le occasioni di diffusione del contagio. Valuterò nei prossimi giorni, in vista dell’andamento dell’epidemia, le decisioni da prendere. Le feste in piazza possono evitare quelle al chiuso: io credo che le avremo entrambi. La notte di Capodanno non è possibile controllare mascherine e green pass. E’ bene affidarsi al senso di responsabilità delle singole amministrazioni. In caso di emergenza drammatico faccio le ordinanze vincolanti”.

Ora è ufficiale, ci sarà la festa di Capodanno a Piazza Plebiscito: dj set e tanti ospiti

Nonostante i dubbi sollevati dal Presidente di Regione Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli Manfredi si dimostra possibilista, approvando un palinsesto di eventi durante le feste di Natale ed in particolar modo per Capodanno.

Il progetto “Ri-nascita” per Capodanno 2022

La Giunta comunale ha approvato la delibera del progetto esecutivo, per un importo di 400mila euro, denominato “Ri-nascita”. L’iniziativa è su proposta dell’assessore al Turismo ed attività produttive Teresa Armato. La location per il Capodanno sarà Piazza Plebiscito. Oppure, in caso di nuove restrizioni da contenimento Covid, altro luogo individuato dall’amministrazione, senza accesso per il pubblico ove possano esibirsi gli artisti per essere ripresi e trasmessi.

“Questo pacchetto di iniziative per Natale e Capodanno, che realizziamo grazie a fondi europei attribuiti al Comune dalla Regione Campania, lo abbiamo simbolicamente denominato ‘RI-nascita’. Questo per dare – nel totale rispetto delle norme di sicurezza sanitaria – un segnale di ripresa economica-culturale dopo i mesi più bui dell’emergenza pandemia“. Così l’assessore comunale al Turismo Teresa Armato.